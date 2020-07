Ajax, morto Wim Suurbier. L’ex compagno: “Con lui in campo CR7 non avrebbe toccato palla” (Di lunedì 13 luglio 2020) Wim Suurbier, ex giocatore di Ajax e Schalke 04 tra le altre squadre, è venuto a mancare nella giornata di ieri all'età di 75 anni stroncato da una emorragia celebrale.IL RICORDOcaption id="attachment 991359" align="alignnone" width="594" Suurbier (getty images)/captionGrande icona dell'Ajax a cavallo tra gli anni '60 e '70, con gli olandesi ha giocato quasi 400 partite in campionato, riuscendo a vincere sette competizioni nazionali e quattro coppe dei Paesi Bassi. Vincitore di tre Coppe dei Campioni negli anni 1970-71, 71-72, 72-72, è stato per ben due volte vice-campione del mondo con la nazionale Orange, prima nel 1974 e poi nel 1978. In Jugoslavia nel 1976 ha collezionato un bronzo agli Europei. Era un terzino instancabile, ottimo crossatore e molto bravo nel recupero palla, su di lui ... Leggi su itasportpress

