Aishwarya Rai, la star di Bollywood è positiva al Coronavirus (Di lunedì 13 luglio 2020) Aishwarya Rai insieme alla figlia di 9 anni ed al suocero, l'attore Abhishek Bachchan, sono stati testati tutti positivi al Coronavirus. Aishwarya Rai è risultava positiva al Coronavirus, la notizia è stata diffusa dal marito della star di Bollywood su Twitter, anche la figlia di 9 anni dell'attrice è positiva al Coovid-19. Dopo il suocero Amitabh Bachchan, considerato una vera leggenda di Bollywood, anche Aishwarya Rai è risultata positiva al Coronavirus. Dopo le voci diffuse da un funzionario anonimo il marito di Aishwarya - l'attore Abhishek Bachchan - ha dato l'annuncio ufficiale su Twitter che l'ex Miss Mondo e la figlia hanno contratto ... Leggi su movieplayer

Aishwarya Rai insieme alla figlia di 9 anni ed al suocero, l'attore Abhishek Bachchan, sono stati testati tutti positivi al Coronavirus. Aishwarya Rai è risultava positiva al Coronavirus ...