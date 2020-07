Via Pozzuolo e piazzale Cella, ancora rintracci di migranti: tutti in quarantena (Di domenica 12 luglio 2020) 50 migranti dalla rotta balcanica in viale Palmanova, tutti sottoposti a tampone e messi in isolamento 10 luglio 2020 Rotta balcanica, Fontanini invoca il Viminale per controllare i confini 10 luglio ... Leggi su udinetoday

moglianotv : Sindaco di Pozzuolo del Friuli: PER LA TRASPARENZA E PER LA CONOSCENZA DEL PROGETTO DEL 2° LOTTO DELLA TANGENZIALE… - Brurep : Sindaco di Pozzuolo del Friuli: PER LA TRASPARENZA E PER LA CONOSCENZA DEL PROGETTO DEL 2° LOTTO DELLA TANGENZIALE… -

Ultime Notizie dalla rete : Via Pozzuolo Via Pozzuolo e piazzale Cella, ancora rintracci di migranti: tutti in quarantena UdineToday Impianto Net, scoppia il caso Pozzuolo: «Troppi camion e odori insopportabili»

POZZUOLO. L’impianto Bionet di compostaggio dell’organico in costruzione in via Gonars a Udine preoccupa il Comune di Pozzuolo per i possibili futuri impatti. È una zona, quella circostante a ...

Pd: "Quei fondi lasciati a sè stessi, eppur sono di proprietà comunale"

Non è questo però il caso dello stabile, denominato “Le Torri”, del Favaro, in Via Pozzuolo 32, dove sorgono diversi fondi, tutti di proprietà comunale. La denuncia arriva dal gruppo del Partito ...

POZZUOLO. L’impianto Bionet di compostaggio dell’organico in costruzione in via Gonars a Udine preoccupa il Comune di Pozzuolo per i possibili futuri impatti. È una zona, quella circostante a ...Non è questo però il caso dello stabile, denominato “Le Torri”, del Favaro, in Via Pozzuolo 32, dove sorgono diversi fondi, tutti di proprietà comunale. La denuncia arriva dal gruppo del Partito ...