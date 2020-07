Ustica, scoperto relitto romano in profondità. Ora, oltre i buoni propositi, servirebbero soldi (Di domenica 12 luglio 2020) “Prenderemo un’anfora per esaminarla, per il relitto vedremo se sarà il caso di recuperarlo”, ha spiegato la Soprintendente Valeria Li Vigni commentando una recentissima scoperta, tutt’altro che trascurabile. Quella dei resti di una imbarcazione, con un carico di anfore datate tra il II e il I secolo a. C., a circa 70 metri di profondità, nello specchio di mare antistante Ustica, nel palermitano. Un ritrovamento avvenuto durante un’operazione di monitoraggio e rimessa in ordine dell’itinerario subacqueo, eseguita dalla Soprintendenza del Mare con il supporto tecnico-logistico della Guardia di Finanza. Naturalmente il felice evento ha fornito l’occasione all’assessore dei Beni culturali e dell’identità siciliana, Alberto Samonà, per ricordare la figura del suo predecessore, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ustica - scoperto sul fondale un antico relitto romano La scoperta è stata fatta davanti al porto di Ustica, a una profondità di 70 metri. Sono emerse alcune anfore ancora intatte e impilate, insieme ad alcune ancore di piombo. Continuano le interessanti scoperte che arrivano dai preziosi ...

