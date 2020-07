Traffico Roma del 12-07-2020 ore 08:30 (Di domenica 12 luglio 2020) Luceverde Roma Di nuovo buongiorno in redazione massimo veschi si parte per il mare o meglio per il litorale Romano è già ci sono i primi rallentamenti nella zona sud del raccordo anulare carreggiata interna si stanno formando Curia per uscire sulla Pontina a partire dalla Laurentina aumenta il Traffico anche sulla Cristoforo Colombo già intenso e attraenti rallentato in via Pratica di Mare anche sulla via Aurelia si stanno formando code tra Torrimpietra e Palidoro a chi resta in città segnaliamo invece un incidente sulla tangenziale est all’altezza dell’uscita per Largo Passamonti Cheese momento Code in direzione del Bivio per la 24 quindi verso lo stadio Olimpico su Corso d’Italia ricordiamo che fino al 7 agosto per interventi sulla rete del gas è chiuso il tratto tra via Marche e ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 11-07-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Folla e movida, piazza Bologna off limits: troppi assembramenti, niente mascherine e alcolici venduti a fiumi

Finora non era mai successo. E questo non lascia ben sperare. Appelli, chiusure, multe e in qualche caso anche denunce, non sono bastati per impedire che la movida degenerasse in assembramenti per il ...

La Roma vince 3-0 a Brescia, Zaniolo torna al gol

