“Ti sei fatta il toy boy?”. Alba Parietti beccata con lui: bellissimo e molto più giovane di lei (Di domenica 12 luglio 2020) Alba Parietti, una marcia in più sempre. Che la vacanza abbia inizio, la showgirl vola alle Baleari per concedersi il giusto relax. E non è sola, ma in dolce compagnia di un giovane talento. giovane, soprattutto. Alba non lo nasconde e rende pubbliche diverse foto che la ritraggono insieme al violinista. In molti si chiedono se sia o meno un nuovo amore. Non una ma diverse foto in cui il bello e giovane violinista compare sorridente accanto all’intramontabile showgirl. Alba Parietti appare in gran forma e non fa che regalare a tutti sorrisi e post che chiamano alla spensieratezza e al relax. Meglio se la compagnia è quella giusta, e i fan non sono troppo convinti che si tratti solo di una semplice amicizia.



