Simona Ventura raggiante insieme a Giovanni Terzi: nozze in vista? (Di domenica 12 luglio 2020) Simona Ventura, esplosiva conduttrice televisiva, sarebbe pronta a riprovarci: secondo i rumors, all’orizzonte per lei ci sarebbero fiori d’arancio. Con Giovanni Terzi la relazione procede a gonfie vele e i due si godono l’estate insieme tra la Liguria e l’Emilia Romagna. Alle spalle la storia con Gerò Carraro, una separazione che era sembrata inizialmente consensuale e tranquilla, scossa poi dalle dichiarazioni dell’imprenditore sulla figlia dell’ex, Caterina. Simona Ventura: matrimonio a Rimini Da tempo si vocifera che con Giovanni Terzi la conduttrice voglia tornare all’altare (dopo il matrimonio con Stefano Bettarini, che questa volta potrebbe addirittura fare il ... Leggi su thesocialpost

patrickpiccinin : ho sognato che Simona Ventura mi offriva da bere. Dormito bene anche voi? - CarloAonzo : @PalmierF Nonostante Vittorio Feltri o Simona Ventura il mandolino fa tendenza oggi grazie al giornalismo illuminato di Francesco Palmieri ?? - lucavilla75 : RT @gippu1: Il curioso caso di Bentivoglio (Bologna), paese di meno di 6mila abitanti che ha dato i natali a ben 5 giocatori che hanno segn… - AleSalvi12 : RT @gippu1: Il curioso caso di Bentivoglio (Bologna), paese di meno di 6mila abitanti che ha dato i natali a ben 5 giocatori che hanno segn… - AlanBisio : RT @gippu1: Il curioso caso di Bentivoglio (Bologna), paese di meno di 6mila abitanti che ha dato i natali a ben 5 giocatori che hanno segn… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Kontrokultura

Il grande successo per l’evento a Milano Marittima. Come accaduto per Vasco Rossi e Simona Ventura, anche le vacanze di Michelle Hunziker in Romagna si sono trasformate in un grande spot per la ...La quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, escludendo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare verso il mese di settembre. A condurlo Alfonso Signorini, mentre tra gli opinionisti viene conferma ...