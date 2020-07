Roma, chiuso a Capannelle il Black Garden per assembramenti (Di domenica 12 luglio 2020) Chiusura improvvisa a Roma per il famoso locale notturno denominato Black Garden, perché trovato in violazione delle norme anti-Covid 19 sugli assembramenti. L’operazione è avvenuta durante i controlli sulla movida effettuati dalla Polizia Locale, che ha effettuato 3000 verifiche tra i vari locali della Capitale e per l’appunto ha chiuso questa famosa discoteca situata su Via delle Capannelle nel VII Municipio. I caschi bianchi hanno motivato la chiusura con le seguenti parole: “A causa di forti assembramenti che impedivano di fatto l’osservanza delle regole previste per tutelare la salute pubblica”. Il blitz dei Vigili Urbani è avvenuto intorno all’una di notte, con gli agenti che hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Roma - controlli dei Carabinieri per il rispetto delle norme anti Covid-19 : chiuso un locale a Piazza Bologna Roma – Nel corso della serata di ieri e fino a notte inoltrata, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito una accurata attività di controllo nella zona di Piazza Bologna , Piazza Istria e viale Ippocrate, luoghi di ...

Roma. Non rispetta norme anti-covid : chiuso minimarket Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro e quelli della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno eseguito un servizio di controllo, mirato al contrasto di ogni forma di illegalita' e alla verifica del ...

Castel Romano - Raggi : presidio Vigili ed Esercito - chiuso entro 2020 Roma – "Siamo all'entrata del campo rom di Castel Romano, nella periferia Sud di Roma. Abbiamo installato nei varchi d'accesso al campo delle barriere fisse in cemento, tipo new jersey, per impedire l'ingresso dei ...

