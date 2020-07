Recovery Fund: da domani settimana decisiva, ieri il pressing di Gentiloni (Di domenica 12 luglio 2020) Il Commissario all'Economia esprime fiducia nella Merkel:' Con lei alla guida possiamo raggiungere un accordo entro la fine di questo mese' Leggi su tg.la7

Gentiloni spinge sul Recovery Fund e punta su mediazione della Merkel 'Bisogna stringere i tempi e trovare un compromesso' sottolinea il commissario Ue agli Affari economici in vista del vertice della prossima settimana

'Bisogna stringere i tempi e trovare un compromesso' sottolinea il commissario Ue agli Affari economici in vista del vertice prossima settimana Rutte alza la posta sul Recovery Fund e l’Europa si arrende Mark Rutte potrebbe averla vinta di nuovo e spuntare un bilancio europeo alle sue condizioni, che l’Unione Europea e i suoi leader sono pronti a soddisfare pur di avere il semaforo verde del leader dei falchi sul ...

Mark potrebbe averla vinta di nuovo e spuntare un bilancio europeo alle sue condizioni, che l’Unione Europea e i suoi leader sono pronti a soddisfare pur di avere il semaforo verde del leader dei falchi sul ... Conte e Rutte - la cena ?indigesta? sul Recovery Fund : «Ci sono ancora divergenze» Trattativa su trattativa, riunione dopo riunione, il Recovery Fund rischia di uscire dal Consiglio Ue di metà mese con più condizionalità del famigerato Meccanismo europeo di...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, per Conte una settimana decisiva | il manifesto Il Manifesto Recovery Fund: da domani settimana decisiva, ieri il pressing di Gentiloni

Perché la Grecia rifiuta Mes e Recovery Fund?

Non c’è da stupirsi se il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, dichiara fin da ora che la Grecia rifiuterà non solo il Mes, ma anche qualsiasi aiuto del Recovery Fund. Ecco perché secondo Tino Oldani, ...

