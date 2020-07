Rakitic ammicca alla MLS: «Se mi chiamasse Beckham…» (Di domenica 12 luglio 2020) Ivan Rakitic potrebbe giocare presto in MLS: queste le parole del centrocampista blaugrana sulla possibilità di volare da Beckham Ivan Rakitic non chiude la porta ad un possibile futuro in MLS. Queste le parole del centrocampista blaugrana riportate da Itasportpress.it. «È evidente che il calcio attira sempre più attenzione negli Stati Uniti ogni anno. È fantastico, sono molto felice che stia succedendo. Una sensazione speciale è guardare come il calcio può crescere e svilupparsi. Se vedo una partita MLS, mi dico: ‘Sì, la voglio proprio guardare’. Io all’Inter Miami? Vediamo. Se mi chiamasse David Beckham…» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

