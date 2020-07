Pierluigi Diaco e la litigata con Donatella Rettore: “Un incontro di boxe!” (Di domenica 12 luglio 2020) Pierluigi Diaco risponde a Donatella Rettore. La cantante aveva svelato l’attuale amicizia nata, però, da una violenta litigata. Cosa è successo in passato. Ora, stando alle parole dei due, esiste una grossa amicizia tra Pierluigi Diaco e Donatella Rettore. Tornando indietro nel tempo, però, e parafrasando anche le recenti parole (arrivate via social) della cantante, ci fu un violento scontro verbale tra i due personaggi televisivi. Bisogna andare molto indietro negli anni, quando la Rettore fece una battuta non troppo felice sugli omosessuali. Battuta alla quale il conduttore Rai rispose per le rime. “Un incontro di boxe” definisce ora la ... Leggi su bloglive

"La mia sessualità. E cosa penso di Giorgia Meloni". Clamoroso Pierluigi Diaco : il coraggio di dire (davvero) tutto Da settimane nel mirino di voci e critiche, Pierluigi Diaco non si sottrae e spesso risponde al fuoco. E il conduttore di Io e Te lo ha fatto anche su Twitter, dove si è sbottonato parlando di se stesso e ha scritto: "La mia sessualità ...

Da settimane nel mirino di voci e critiche, non si sottrae e spesso risponde al fuoco. E il conduttore di Io e Te lo ha fatto anche su Twitter, dove si è sbottonato parlando di se stesso e ha scritto: "La mia sessualità ... Pierluigi Diaco : “Sono unito civilmente - cattolico e voto centrodestra” Pierluigi Diaco torna su Twitter per “amore di chiarezza”, spiega che la sua sessualità non può essere una patente di identità e chiarisce anche la sua posizione politica. Pochi giorni fa il conduttore di “Io e ...

torna su Twitter per “amore di chiarezza”, spiega che la sua sessualità non può essere una patente di identità e chiarisce anche la sua posizione politica. Pochi giorni fa il conduttore di “Io e ... "L'inquietante caso di Pierluigi Diaco". Selvaggia Lucarelli ferocissima : "Questo povero conduttore..." - devastante Contro Pierluigi Diaco, il conduttore di Io e Te su Rai 1, scende in campo Selvaggia Lucarelli. Come è noto, Diaco nelle ultime settimane è stato al centro di diverse polemiche e differenti casi, tradendo anche un certo (giustificato) ...

stanzaselvaggia : Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - zazoomblog : La mia sessualità. E cosa penso di Giorgia Meloni. Clamoroso Pierluigi Diaco: il coraggio di dire (davvero)… - polterscheiss : RT @SecolodItalia1: Pierluigi Diaco: «Voto per il centrodestra e pretendo rispetto. La Meloni? Donna coraggiosa» - Polisemooo : RT @SecolodItalia1: Pierluigi Diaco: «Voto per il centrodestra e pretendo rispetto. La Meloni? Donna coraggiosa» - valvola822 : perché gli ideologizzati si son fatti il culo contro i fasci conservatori (come la sua cara amica Giorgetta) e non… -