Per il Genoa tre punti salvezza: 2-0 ad una Spal sempre più con un piede in Serie B (Di domenica 12 luglio 2020) Missione compiuta. Il Genoa non spreca l'occasione d'oro di Marassi e supera 2-0 una Spal rinunciataria e con almeno un piede e mezzo già in Serie B. Per i padroni di casa è il primo successo del post lockdown. Il risultato è netto. Una partita senza storia, che sarebbe anche potuta finire in goleada, dove i liguri dominano dal primo all'ultimo minuto di gioco. Tre punti che sono una boccata d'ossigeno vitale per la squadra di Nicola, più che mai invischiata nella lotta per non retrocedere. Il Grifone è sceso in campo con la consapevolezza di chi sa di avere un solo risultato a disposizione mentre i ferraresi fin dai primi minuti hanno recitato il ruolo dell'arrendevole sparring partner. I padroni di casa sbloccano la sfida al 24' del primo tempo. ... Leggi su liberoquotidiano

