Paura per Ghali: una ragazza s’intrufola nella sua villa, spacca i vasi e lo aggredisce (video) (Di domenica 12 luglio 2020) Si è intrufolata nel giardino della villa del rapper Ghali a Buccinasco, alle porte di Milano. Ha danneggiato alcuni vasi e aggredito il cantante travolgendolo di insulti. Infine se l’è presa con la sua Bwm parcheggiata fuori dal cancello. È quanto successo intorno alle 21. Protagonista dell’episodio una ragazza 22enne arrivata direttamente dalla provincia di Benevento per incontrare l’artista 27enne. La giovane sarà ora denunciata per danneggiamento e violazione di domicilio. Gli schiamazzi nell’abitazione di Ghali I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti della polizia locale di Buccinasco, chiamati da alcuni passanti attirati dagli schiamazzi provenienti dall’abitazione di Ghali, seguiti poi dai carabinieri di ... Leggi su secoloditalia

