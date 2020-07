Non avevano prenotato l’ingresso in spiaggia: i vigili li multano (Di domenica 12 luglio 2020) È successo presso la spiaggia libera di Portonovo ad Ancona. Diversi i bagnanti che sono stati colti in fallo. Dovranno pagare una multa da 400 euro ciascuno. avevano deciso di trascorrere l’inizio del weekend a pochi passi dal mare. Tra le onde e la sabbia stavano provando a rilassarsi dopo una lunga settimana di lavoro. … L'articolo Non avevano prenotato l’ingresso in spiaggia: i vigili li multano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Uccisi da un mix di droghe : Flavio e Gianluca non avevano ancora18 anni Due minorenni sono morti a Terni dopo aver assunto un mix di droghe . Il pusher ora si dice devastato per il dolore causato alle famiglie. Si chiamavano Flavio e Gianluca , avevano 15 e 16 anni ed erano entrambi residenti a Terni. Questo il ...

Due minorenni sono morti a Terni dopo aver assunto un mix di . Il pusher ora si dice devastato per il dolore causato alle famiglie. Si chiamavano e , 15 e 16 ed erano entrambi residenti a Terni. Questo il ... Terracina - operazione Luna Park : sigilli alle 33 giostre al porto - non avevano nessuna autorizzazione E’ stata data esecuzione oggi al provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Latina Dottor Giuseppe CARIO, richiesto dal Procuratore Aggiunto dr. Carlo LASPERANZA e dal sostituto Procuratore dr. Antonio SGARRELLA della Procura della Repubblica ...

E’ stata data esecuzione oggi al provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Latina Dottor Giuseppe CARIO, richiesto dal Procuratore Aggiunto dr. Carlo LASPERANZA e dal sostituto Procuratore dr. Antonio SGARRELLA della Procura della Repubblica ... Lecco - nudisti sul lago : non avevano neanche la mascherina nudisti sul lago di Lecco senza neanche la mascherina, per tutti super multa da 3300 euro a testa. Sono tutti adulti dal 43 al 68 anni nudisti sul lago di Lecco. Non solo non avevano costume né qualsiasi altro capo d’abbigliamento, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Non avevano Sul lavoro dei dirigenti scolastici sarebbe bene documentarsi meglio La Tecnica della Scuola Temptation Island, Antonella Elia in crisi con Pietro. E Bisciglia parla del suo futuro in tv

Nuovo giro di boa per Antonella Elia e Pietro Delle Piane: nella puntata di Temptation Island che andrà in onda giovedì 16 luglio, si vedranno scintille tra la coppia. Nelle anticipazioni possiamo ved ...

Hamilton: "Mi sembrava di non vincere da un pezzo! Grazie alla Mercedes"

“Innanzitutto devo ringraziare il mio team e tutti coloro che lavorano in fabbrica. È un’annata bizzarra ma è bello poter guidare e potersi esprimere a questo livello”. Lewis Hamilton, che sul podio h ...

