Napoli-Milan 2-2, Pioli: “Pagata la stanchezza con la Juve ma il risultato è positivo” (Di lunedì 13 luglio 2020) “La partita di oggi è stata dura per la qualità dell’avversario e per la stanchezza mentale dopo la sfida contro la Juventus. Ma siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo”. Queste le parole di Stefano Pioli dopo il 2-2 esterno del suo Milan contro il Napoli al San Paolo. Si tratta del sesto risultato utile consecutivo per i rossoneri: “Dobbiamo saper stare dentro la partita – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport – E abbiamo dimostrato di saperlo fare visto che siamo stati all’altezza contro le squadre più forti del campionato in questa fase della stagione. Sono sempre stato convinto della qualità di questa rosa. Per costruire un modello di gioco ci vuole tempo e noi non ne ... Leggi su sportface

acmilan : ??? 'We need to produce a big performance' ??? 'Dobbiamo fare una grande prestazione' ??? Hot takes from the Coach… - acmilan : ??? #NapoliMilan: Devils in Naples ?? Guarda la Top 5 dei gol rossoneri a Napoli ? Vota il più bello su… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - ildiavolo_d : RT @AntoVitiello: #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare insidiose… - calciomercatoit : ??#Napoli - dopo il pareggio interno con il 'suo' #Milan, Gennaro #Gattuso ha voluto glissare sull'argomento rigori -