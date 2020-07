Montoro, il sindaco annuncia una positività al Covid-19 (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – Il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, ha annunciato un nuovo caso di positività al Covid-19. “Cari concittadini dobbiamo purtroppo informarvi che nell’ambito di controlli disposti per persone che sono state a contatto con soggetti positivi, è risultato positivo al tampone Covid-19 un nostro concittadino. Lo stesso sta bene ed è già in isolamento con il nucleo familiare da alcuni giorni. Giungano a lui gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Nel contempo raccomandiamo tutti i cittadini di continuare ad osservare le misure poste in essere per la prevenzione ed il contrasto al Covid-19″. L'articolo Montoro, il ... Leggi su anteprima24

