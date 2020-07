Labrador anziano abbandonato al rifugio con un biglietto al collo: 'Non sono stato bravo' (Di domenica 12 luglio 2020) Ci sono storie che sembrano scherzi di cattivo gusto. Storie che, se non fossero tristemente vere, sarebbero difficili da immaginare. Come quella accaduta a Upchurch, piccolo centro del Kent non ... Leggi su leggo

Un cane Labrador nero e anziano è stato trovato fuori dal rifugio «Jasmil Kennels», a Upchurch, nel Kent, in Inghilterra. Era stato legato all'ingresso della struttura con questo messaggio su un fogli ...

Ci sono storie che sembrano scherzi di cattivo gusto. Storie che, se non fossero tristemente vere, sarebbero difficili da immaginare. Come quella accaduta a Upchurch, piccolo centro del Kent non lonta ...

