La vendetta di De Zerbi: batte la Lazio e ricorda il Benevento (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ha dovuto attendere il minuto 92 per consumare la propria vendetta. Quando Caputo ha spinto di testa in rete il pallone della partita, Roberto De Zerbi ha visto materializzarsi la vendetta tanto attesa. Il Sassuolo è infatti riuscito a sbancare l’Olimpico per 2 a 1, costringendo la Lazio a incassare il terzo stop consecutivo, dicendo probabilmente addio al sogno scudetto. Nel post partita, l’ex tecnico del Benevento ha ricordato proprio il precedente con i giallorossi, quando perse 6 a 2 contro la formazione guidata da Simone Inzaghi. “Personalmente mi sto prendendo un po’ di rivincita, in stadi come questo ho anche preso sei gol ma oggi ne sono almeno in parte ripagato“, ha ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : vendetta Zerbi De Zerbi dopo Lazio-Sassuolo: “All’Olimpico ho perso 6-2, oggi mi prendo la rivincita” Sport Fanpage De Zerbi dopo Lazio-Sassuolo: “All’Olimpico ho perso 6-2, oggi mi prendo la rivincita”

Al termine di Lazio-Sassuolo Roberto De Zerbi ha abbracciato ad uno ad uno tutti i suoi calciatori protagonisti della quarta vittoria consecutiva in Serie A. I neroverdi volano a ridosso della zona Eu ...

Al termine di Lazio-Sassuolo Roberto De Zerbi ha abbracciato ad uno ad uno tutti i suoi calciatori protagonisti della quarta vittoria consecutiva in Serie A. I neroverdi volano a ridosso della zona Eu ...