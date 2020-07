La moglie di Will Smith confessa il tradimento: "Sì, ho avuto una relazione" - (Di domenica 12 luglio 2020) Francesca Galici Fino a che punto ci si può spingere per fare show? La moglie di Will Smith ha voluto rivelare al marito di aver avuto un'altra relazione in diretta nel corso dello show che conduce su Facebook La strumentalizzazione del proprio dolore non può essere condannata e nemmeno argomentata. Va capita. Certo, quando l'ammissione di un adulterio avviene in diretta social nel proprio programma, il dubbio che si tratti di uno stratagemma per attirare l'attenzione viene, tanto più quando i protagonisti sono due nomi altisonanti come Jada Pinkett Smith e Will Smith. L'attrice è impegnata in questo periodo nella conduzione di uno show su Facebook Watch dal titolo Red Table Talk ed è in uno di questi ... Leggi su ilgiornale

