Il crollo verticale della Lazio: Inzaghi prova a riprendere i biancocelesti (Di domenica 12 luglio 2020) Una settimana terribile per la Lazio. Tre sconfitte consecutive in sette giorni. Dopo le gare perse con Milan e Lecce, ieri è arrivata un’altra pesante debacle con il Sassuolo. Il crollo verticale dei biancocelesti coincide con l’addio ai sogni scudetto mentre adesso è a rischio anche la seconda piazza in campionato. La squadra di Inzaghi ha smarrito le certezze, ha perso brillantezza ed anche il capocannoniere Ciro Immobile sembra la brutta copia del centravanti strabiliante che abbiamo visto prima della sospensione della Serie A. Il lockdown e la pandemia da Covid-19 in Italia hanno inciso profondamente sulla condizione mentale e fisica dei capitolini, che alla ripresa sono crollati a Bergamo. Un contraccolpo troppo pesante per una squadra ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : crollo verticale Lazio, crollo verticale: terza sconfitta consecutiva, crisi aperta e addio sogni scudetto Sport Fanpage Polveriera Lazio: lite nello spogliatoio, ansia per gli infortuni. E Immobile...

La Lazio scoppia. In campo, dove cammina invece di correre. E nello spogliatoio, dove il nervosismo la fa da padrone. Dopo la terza sconfitta consecutiva, rimediata ieri all'Olimpico con il Sassuolo, ...

Vittoria facile per la Roma che batte il Brescia con il risultato finale di 0-3 (in fondo trovate il video con i gol e gli highlights) e torna in corsa per un posto in Champions League. Il crollo vert ...

