Genoa-Spal: le formazioni ufficiali (Di domenica 12 luglio 2020) Il treno per la salvezza passa allo stadio "Luigi Ferraris". Il Genoa deve necessariamente fare punti per togliersi dalla terzultima posizione e superare provvisoriamente il Lecce. Il Grifone, però, dovrà vedersela contro la Spal, che, a sua volta, dovrà necessariamente vincere per alimentare le flebili speranze di mantenere la categoria. Dunque un crocevia per entrambe le formazioni. Fischio d'inizio alle ore 17.15.LE formazioni ufficialiDavide Nicola e Luigi Di Biagio scelgono le loro formazioni:Genoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Masiello; Cassata, Schone, Behrami; Iago Falque, Pandev; Pinamonti.Spal (4-3-2-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Dabo, Valdifiori, Missiroli; Strefezza; Floccari, ... Leggi su itasportpress

