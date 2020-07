Fabrizio Corona fa festa all’una di notte con cinque amici, ma è ai domiciliari. Blitz dei carabinieri (Di domenica 12 luglio 2020) Nonostante sia agli arresti domiciliari, Fabrizio Corona è stato beccato dai carabinieri mentre faceva una festa a casa sua con cinque amici. A chiamare gli agenti sono stati i vicini, infastiditi per la musica ad alto volume fino a tarda notte. Come riporta il Corriere della Sera, quando la Radiomobile ha bussato alla sua porta, in zona piazzale Susa a Milano, la musica era già stata abbassata. Il problema è che, vista la sua situazione giudiziaria, l’ex re dei paparazzi non potrebbe incontrare altre persone. In realtà non è la prima volta che accade. Il 4 aprile scorso Corona era stato diffidato per aver ricevuto ripetutamente a casa il suo personal trainer. L’allenatore – riferisce ... Leggi su ilfattoquotidiano

