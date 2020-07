Condizioni e riforme gradite all’Ue: così i “frugali” sbertucciano Conte (Di domenica 12 luglio 2020) Roma, 11 lug – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è da poco entrato nella fase più difficile della sua tournée europea, ossia l’incontro con il premier olandese Mark Rutte, in attesa della riunione fatidica con la cancelliera tedesca Angela Merkel prevista per lunedì 13 luglio. Il tour olandese, per Conte, comincia decisamente sottotono: ad aspettarlo c’era Geert Wilders – fondatore e leader del Partito della Libertà – con un “simpatico” cartello recante la scritta: “Non un centesimo all’Italia”. Superato questo ridicolo siparietto, Conte e Rutte hanno avuto un colloquio di circa venti minuti nel palazzo Binnenhof a l’Aia che, tra l’altro, è anche la sede del parlamento olandese. Subito dopo, i due premier si sono ... Leggi su ilprimatonazionale

Soldi in cambio di riforme : ecco le condizioni dell'Europa L'Unione europea farà la sua parte, versando contributi a tutti i Paesi colpiti dalla crisi economica provocata dalla pandemia di Covid. Tuttavia queste risorse dovranno essere usate dai vari governi solo e soltanto per finanziare ...

L'Unione europea farà la sua parte, versando contributi a tutti i Paesi colpiti dalla crisi economica provocata dalla pandemia di Covid. Tuttavia queste risorse dovranno essere usate dai vari governi solo e soltanto per finanziare ... Le nuove condizioni dell'Ue : «Fondi legati alle riforme - altrimenti rate sospese» Il piano della ripresa europea [Recovery fund, ribattezzato «Prossima generazione Europa»] non prevede la sorveglianza sui conti da parte di una «Troika» e l'«austerità».

