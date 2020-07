Beatrice Vendramin è Aurora Luchetti – Chi è – Non dirlo al mio capo 2 (Di domenica 12 luglio 2020) Beatrice Vendramin è Aurora Luchetti in Non dirlo al mio capo 2: sarà una delle new entry della seconda stagione. Avrà un ruolo parrticolare nella famiglia di Lisa (Vanessa Incontrada), visto che si tratta della sua sorellastra. Entrerà in scena fin dalla premiere e in qualche modo farà ingelosire la nipote. Aurora Luchetti è una diciassettenne con forti problemi di personalità e un legame critico con il padre. La protagonista deciderà di accoglierla in casa propria: anche per questo la figlia non potrà che essere gelosa e infastidita per la sua presenza. Beatrice Vendramin è Aurora Luchetti – Non ... Leggi su giornal

misentodiversa_ : @antartid3 beatrice vendramin sotto casa mia AHAHAHAHA (milano) - scegIimi : @antartid3 Ludovica bizzaglia a cola di Rienzo, Beatrice vendramin a via del corso, brazocrew due volte una a Capan… - sameyesblue : @antartid3 Ultimo e beatrice vendramin quando ero più piccola (quella di alex&co ok) -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Vendramin Beatrice Vendramin è Aurora Luchetti – Chi è – Non dirlo al mio capo 2 Giornal Non dirlo al mio capo 2/ La seconda stagione torna su Rai 1 la prossima settimana?

Gli altri ingressi in corsa saranno quelli di Massimo Altieri (Gianmarco Saurino), Diego Venturi (Iago Garcia), Giorgio scontenti (Alessio Di Clemente) e Aurora Luchetti (Beatrice Vendramin). Non ...

Non dirlo al mio capo, le anticipazioni della sesta e ultima puntata in replica stasera

Questa sera, domenica 12 luglio 2020, torna in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la ...

Gli altri ingressi in corsa saranno quelli di Massimo Altieri (Gianmarco Saurino), Diego Venturi (Iago Garcia), Giorgio scontenti (Alessio Di Clemente) e Aurora Luchetti (Beatrice Vendramin). Non ...Questa sera, domenica 12 luglio 2020, torna in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la ...