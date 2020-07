Aereo abbattuto in Iran, possibile errore nella regolazione del radar (Di domenica 12 luglio 2020) Iran, Aereo ucraino precipitato a Teheran abbattuto dall’esercito. La conferma al termine delle indagini delle forze armate. Dopo smentite, l’Iran ammette che l’areo ucraino caduto a Teheran è stato colpito dalla difesa. C’è dunque un errore umano alla base della tragedia. Le autorità Iraniane hanno quindi confermato le ricostruzioni fatte in questi giorni dalle capitali occidentali. Ma il giallo non è risolto. Un video rilanciato dal NYT mostra due missili sparati contro l’Aereo. Entrambi vanno a segno. Da qui alcune deduzioni. L’Aereo è stato abbattuto da due missili, sparati a una ventina di secondi l’uno dall’altro. La seconda è che ... Leggi su newsmondo

