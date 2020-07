Abbonamenti Atb e i prossimi mesi «Sconteremo i 2 mesi non usati per Covid» (Di domenica 12 luglio 2020) Scarfone annuncia il possibile ristoro: «Valuteremo l’applicazione sul prossimo rinnovo». Scuole, verifiche sugli orari di ingresso e uscita. «Sconteremo i 2 mesi non usati per il Covid». Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Abbonamenti Atb Abbonamenti Atb e i prossimi mesi «Sconteremo i 2 mesi non usati per Covid» L'Eco di Bergamo Mobilità: spostarsi dopo la pandemia «L’Eco risponde» e i trasporti a Bergamo

Articolo. Un esperto a disposizione per i vostri quesiti. «L’Eco risponde», sportello dedicato ai quesiti dei nostri lettori, ha fatto il punto sulla mobilità. Un esperto a disposizione per i vostri q ...

Articolo. Un esperto a disposizione per i vostri quesiti. «L’Eco risponde», sportello dedicato ai quesiti dei nostri lettori, ha fatto il punto sulla mobilità. Un esperto a disposizione per i vostri q ...