«Un Posto al Sole» riparte dopo la quarantena: tra gioia e mascherine, parlano i protagonisti (Di sabato 11 luglio 2020) Ammettere di non essere affezionati alla routine, alle consuetudini che si ripetono ogni giorno, è una bugia. Ce ne siamo accorti durante la quarantena, quando siamo stati privati delle rassicurazioni che prima vedevamo come macigni inopportuni, torpori formicolanti, e che, alla fine, si sono dimostrate una parte fondamentale del nostro essere, le certezze sulle quali cullarci nell’attesa di riprendere la nostra vita. Per buona parte degli italiani, una certa normalità si è interrotta il 3 aprile 2020, quando Un Posto al Sole ha smesso di andare in onda per la prima volta in 25 anni a causa dell’emergenza coronavirus. Il brusio che accompagnava le nostre cene e che ci immergeva nei tradimenti e negli amori, nelle amicizie e negli aperitivi al Caffè Vulcano, non c’erano più: la guardiola di Palazzo Palladini era sigillata e l’incertezza su come sarebbero andate le cose, ammorbidita dalle repliche che hanno riempito il palinsesto di Raitre per poco più di un mese, è risultata insopportabile. È per questo che, insieme al lockout, la notizia che la soap riprenda il 13 luglio, a 100 giorni esatti dall’ultima volta, riempie i fan di una pienezza che sa di conforto, di un rasserenamento che ci porta a riabbracciare non tanto dei personaggi, quanto degli amici fraterni. Leggi su vanityfair

Un Posto al Sole - chi è Agnese Lorenzini? Età - fidanzato e curiosità sull'interprete di Susanna Picardi Conosciamo meglio la vita privata e la carriera di Agnese Lorenzini, la talentosa attrice romana che interpreta l'avvocatessa Susanna Picardi nella soap Un Posto al Sole .

Conosciamo meglio la vita privata e la carriera di Lorenzini, la talentosa attrice romana che interpreta l'avvocatessa nella soap Un al . Un posto al sole torna su Rai3 con le nuove puntate : ecco quando Dopo lo stop forzato che ha fermato Un posto al sole per la prima volta in 24 anni, la soap di Rai3 torna a far compagnia al suo pubblico con le nuove puntate : ecco quando . Un posto al sole torna finalmente su Rai3 con le nuove puntate : il 13 luglio

Dopo lo stop forzato che ha fermato Un al per la prima volta in 24 anni, la soap di a far compagnia al suo pubblico con le : . Un al finalmente su con le : il 13 luglio ... Un posto al sole anticipazioni : cosa farà MARINA? FABRIZIO geloso - ROBERTO litiga con… Ci siamo! Lunedì 13 luglio ricomincia Un posto al sole dopo la sospensione dovuta all'emergenza Coronavirus. In tanti anni, nulla era mai riuscito a sospendere la soap partenopea di Rai 3, che comunque ora torna puntuale tutte le sere

