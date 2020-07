Temptation Island 2020, Alessandro e Sofia lasciano il reality dopo un falò arroventato (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) Alessandro e Sofia si sono rinfacciati tradimenti e bugie davanti al falò ma hanno deciso di abbandonare Temptation Island 2020 insieme. Alessandro e Sofia sono la prima coppia a lasciare Temptation Island 2020, dopo un falò con urla e litigi che lasciava presagire il peggio. I due però hanno trovato improvvisamente l'intesa e hanno abbandonato il docureality insieme. Alessandro aveva chiesto un confronto immediato pronto a lasciare la fidanzata. Temptation Island riserva sempre mille sorprese, l'amore e la gelosia la fanno da padrone: "Mi ha ucciso dentro, per me lei non esiste più", aveva detto ... Leggi su movieplayer

