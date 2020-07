Tare: “Dobbiamo mettere da parte i problemi. Abbiamo l’obbligo di lottare fino alla fine” (Di sabato 11 luglio 2020) Intervistato da SKY Sport poco prima dell’inizio della sfida contro il Sassuolo, Igli Tare, ds della Lazio, ha così parlato: “La serenità si ritrova vincendo, così hai la certezza di ritrovare le motivazioni. Abbiamo tanti problemi, che non sono un alibi. Abbiamo parlato a lungo con la squadra, stasera dobbiamo ripartire. Il campionato è ancora aperto e tutto può succedere: Abbiamo l’obbligo di dare tutto fino alla fine. Quando ti mancano tanti giocatori per infortuni è impossibile dare il 100% ma non deve essere una scusa anzi uno stimolo in più. Non è una questione di qualificazione in Champions, noi dobbiamo guardare avanti e lotTare con la Juve fino ... Leggi su alfredopedulla

