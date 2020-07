SUP, il significato e 5 motivi per provarlo (Di sabato 11 luglio 2020) Li avete visti di sicuro i supper. Sembrano galleggiare sul pelo dell’acqua, placidi e coordinati. Per chi non lo sapesse SUP è l’acronimo di stand up paddle. Chi l’ha praticato parla di una sensazione unica, di camminamento sull'acqua. Quel che è certo è che una tavola e una pagaia messa in acqua – al mare o al lago poco importa - significano sport, allenamento e divertimento. Tutti i tipi di SUP Le declinazioni del SUP sono molteplici. Anzitutto c’è il SUP cruising (o SUP touring) che si pratica su acque piatte, per fare escursioni, anche notturne, che è la pratica adatta per i principianti. Poi c’è il SUP downwind che si pratica con il vento di spalle che regala una sensibile spinta in avanti. In Liguria si pratica quando tira lo scirocco da sud est. E infine il SUP wave, cioè il SUP da onda. Il ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : SUP significato SUP: cos'è, come si fa e perché fa molto bene GQ Italia Ryzen Threadripper PRO con supporto a 8 canali di memoria in arrivo: AMD punta alle workstation

Dopo i Ryzen 3000XT, sembra che AMD sia in vena di aggiornare la propria gamma di CPU più che di rinnovarla profondamente con nuove architetture, almeno nell'immediato: in arrivo ci sono infatti i Ryz ...

Dopo i Ryzen 3000XT, sembra che AMD sia in vena di aggiornare la propria gamma di CPU più che di rinnovarla profondamente con nuove architetture, almeno nell'immediato: in arrivo ci sono infatti i Ryz ...