"Stato d'emergenza? Ingiustificato, scendo in piazza". Il virologo Clementi contro Conte (Di sabato 11 luglio 2020) La rivolta contro Giuseppe Conte e la proroga dello Stato d'emergenza arriva anche ai virologi. I "pieni poteri" del premier fanno alzare le antenne anche a Massimo Clementi, professore spesso ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo e non certo un barricadero in cerca di pubblicità. Mentre il professor Alberto Zangrillo, primario di anestesia e terapia intensiva dell'ospedale Vita-Salute San Raffaele di Milano e più noto tra gli esperti "anti-panico", continua a ripetere come la malattia oggi "è uniformemente scomparsa nel Contesto nazionale", Clementi una volta venuto a conoscenza della decisione di Conte lancia l'appello su Facebook: "Proroga dello Stato di emergenza? Abbiamo capito ... Leggi su liberoquotidiano

