Shanghai ospiterà ancora una volta la League of Legends Championship (Di sabato 11 luglio 2020) Durante una conferenza tenutasi nel 2020 World Artificial Intelligence Cloud Summit il Chief Operating Officer Ren Yuxin di Riot ha fatto sapere e confermato che per la stagione 10 la League of Legends World Championships si terrà nuovamente a Shanghai. Questa notizia smentisce le voci che circolavano riguardo il fatto che questa competizione potesse essere svolta in forma online per quest’anno. Proprio all’inizio di questa settimana il governo cinese aveva annunciato che tutti gli eventi di sport per il 2020 sarebbero stati annullati. Fortunatamente per gli appassionati gli eventi di esports non ricadono in questa categoria e perciò potranno tenersi. Se l’evento si tenesse a distanza le partite non sarebbero le stesse e perciò Riot ha deciso di evitare questo tipo ... Leggi su esports247

