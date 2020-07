Serie A, un contagiato (non calciatore) nel Parma (Di sabato 11 luglio 2020) Un caso di positività al Covid-19 è stato evidenziato dagli esami in casa Parma Calcio. E’ lo stesso club a comunicarlo sul proprio sito ufficiale, spiegando che si tratta di un “membro (non calciatore) del gruppo squadra”, completamente asintomatico e prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. Tutti gli altri sono invece risultati negativi e hanno iniziato l’isolamento nel centro sportivo, ma “potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente”. Leggi su huffingtonpost

