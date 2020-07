Serie A 32a giornata le partite dell’11-12-13 luglio, ecco come vederle in tv e in streaming (Di sabato 11 luglio 2020) Le partite di Serie A in tv e in streaming 32a giornata sabato 11 domenica 12 e lunedì 13 luglio: spicca Juventus- Atalanta La Serie A senza sosta prosegue nel week-end 11-12 luglio con un’appendice per lunedì 13 luglio (e preparatevi perchè il campionato poi riprende già il 14). Nel caldo dell’Olimpico la Lazio alle 17:15 ospita il Sassuolo e apre la giornata sabato 11 con in serata la decisiva sfida tra Juventus e Atalanta: la vittoria della Juve potrebbe chiudere definitivamente in campionato mentre una sua sconfitta aprirebbe scenari interessanti. Domenica 13 occhio alla sfida per l’Europa Napoli – Milan, la squadra di Pioli è in salute e dopo Roma, Lazio e Juventus ... Leggi su dituttounpop

Serie A - gli arbitri dei match di domenica della 32a giornata : Napoli-Milan a La Penna Udinese-Sampdoria a Paolo Valeri di Roma 2, Napoli-Milan a La Penna di Roma 1. Queste le designazioni arbitrali che spiccano per quanto riguarda i match di domenica della 32a giornata di Serie A: le due sfide delicate in chiave salvezza ed Europa ...

Udinese-Sampdoria a Paolo Valeri di Roma 2, a La di Roma 1. Queste le designazioni arbitrali che spiccano per quanto riguarda i di 32a di A: le due sfide delicate in chiave salvezza ed Europa ... Pronostici Serie A di Invictus : 32ª giornata Con la trentaduesima giornata del campionato non possono mancare ovviamente i Pronostici Serie A realizzati dall’intelligenza artificiale di Invictus , l’unica in Italia che sfrutta la tecnologia per farti vincere le scommesse sportive. ...

Con la trentaduesima del campionato non possono mancare ovviamente i A realizzati dall’intelligenza artificiale di , l’unica in Italia che sfrutta la tecnologia per farti vincere le scommesse sportive. ... Serie A 2019-2020 - partite oggi 32a giornata in diretta su Sky e Dazn Torna oggi in campo la Serie A con le partite valide per la 32esima giornata. Di seguito il dettaglio della programmazione del turno, con i match visibili a pagamento, su Sky e Dazn.SABATO 11 LUGLIOprosegui la letturaSerie A 2019-2020, partite ...

zazoomblog : Serie A gli arbitri dei match di domenica della 32a giornata: Napoli-Milan a La Penna - #Serie #arbitri #match… - sportface2016 : #SerieA, gli arbitri dei match di domenica della 32a giornata - SerieTvserie : Serie A 2019-2020, partite oggi 32a giornata in diretta su Sky e Dazn - tvblogit : Serie A 2019-2020, partite oggi 32a giornata in diretta su Sky e Dazn - internewsit : Serie A 2019-2020, 32ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati - -