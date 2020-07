Real Madrid, è fatta per Mbappé: la strategia di Florentino Perez (Di sabato 11 luglio 2020) Si infiamma il calciomercato europeo e Real Madrid e Barcellona sono le assolute protagoniste. I catalani avrebbero raggiunto l'accordo con l'Inter per Lautaro Martinez, giocatore da tempo nel mirino blaugrana. Dalla Spagna parlano di un affare da 90 milioni e ora anche il Real Madrid sta preparando il super colpo: Kylian Mbappé.Real Madrid - MBAPPÉ: AFFARE DA 150 MILIONIcaption id="attachment 903027" align="alignnone" width="300" Kylian Mbappé Paris Saint-Germain (getty images)/captionSecondo quanto riporta Don Balon Florentino Perez ha in mente una tattica ben precisa per riuscire a strappare al Psg la sua stella. Il classe 1998 ha un contratto fino al 2022, ma il giocatore non sarebbe intenzionato a rinnovare. Alla fine ... Leggi su itasportpress

Guardiola : “Vogliamo essere al top per le sfide contro Arsenal e Real Madrid” Questa sera, il Manchester City affronterà il Brighton nella trentacinquesima giornata di Premier League. Pep Guardiola , ha parlato in conferenza stampa in vista dell’in contro . Ecco le sue parole: “Abbiamo avuto problemi dopo un ...

Il Real Madrid è così noioso che Bale si addormenta in panchina Avevano destato non poco rumore gli scatti rubati di Higuain che guardava il cellulare in panchina durante Juventus-Milan tanto da far spuntare numerose battute contro di lui. È successo di peggio in Spagna sulla panchina del Real ...

Avevano destato non poco rumore gli scatti rubati di Higuain che guardava il cellulare in durante Juventus-Milan tanto da far spuntare numerose battute contro di lui. È successo di peggio in Spagna sulla del ... Real Madrid - i Blancos vincono ancora : la Liga prende la strada di Madrid Il Real Madrid vince il posticipo della 34^ giornata di Liga contro l’Alaves: i Blancos mantengono quattro punti di vantaggio sul Barcellona a tre giornate dalla fine Il Real Madrid supera l’Alvese nel posticipo della 34^ giornata della ...

