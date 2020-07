Pole Hamilton sotto la pioggia a Spielberg, Vettel 10° precede Leclerc (Di sabato 11 luglio 2020) Spielberg (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Pole position per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche bagnate del Gran Premio di Stiria. Sull'asfalto scivoloso del Red Bull Ring a Spielberg in condizioni estreme è il sei volte campione del mondo della Mercedes a centrare la Pole nel secondo appuntamento della stagione grazie a un crono di 1'19″273. Ha provato a sbarrargli la strada Max Versappen, ma l'oranje della Red Bull si deve accontentare dell secondo posto in griglia. Ottimo terzo posto per Carlos Sainz che con la McLaren firma la sua migliore qualifica di sempre. Al suo fianco scatterà Valtteri Bottas con l'altra nera Mercedes. Delusione per la Ferrari con Leclerc addirittura eliminato in Q2 – scatterà dall'undicesima casella in griglia – e ... Leggi su liberoquotidiano

