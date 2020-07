«Non avete idea di quanta droga circoli» Due giovani: genitori, fate attenzione (Di sabato 11 luglio 2020) Parlano due diciassettenni della comunità di recupero Aga di Pontirolo. «Per la droga abbiamo sacrificato ogni cosa» Leggi su ecodibergamo

RaiRadio2 : ?? Non mi avete tolto niente Questa è la mia vita che va avanti Oltre tutto, oltre la gente ?? @MetaErmal con 'Non m… - corsi_gabriele : Mio padre mi riprendeva con tono severo se dicevo: “Non avete capito” al posto di : “Mi sono espresso male” (“se tu… - amnestyitalia : 'Se l'è cercata, guarda com'era vestita' 'Se avesse voluto, avrebbe potuto evitarlo!' 'Era ubriaca, quindi è anche… - wokeupinlondon : comunque le mie “amiche” prima della pandemia non volevano mai uscire invece da quando è finita la quarantena vogli… - cristianomassei : RT @maurorizzi_mr: Che lascia basiti non è tanto la proroga dello #statodemergenza in sè (se vi sará) quanto il fatto che se ne parli con t… -

Ultime Notizie dalla rete : Non avete Davvero non avete ancora visto Cooked su Netflix? Esquire Italia "Ong? Quest'anno tutto tace" I pm non indagano sulle navi

Questa volta nei giorni scorsi la Sea Watch 3, dopo il provvedimento di sequestro amministrativo, è entrata nel porto di Porto Empedocle per rimanerci a tempo indeterminato: qui, nello scalo entrato p ...

Morti dopo aver assunto droga a Terni, cosa è successo nelle ultime ore di vita di Flavio e Gianluca

Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, i due 16enni di Terni morti nel sonno e trovati cadaveri in casa dopo aver consumato droga la sera precedente, conoscevano da tempo Aldo Maria Romboli, il pusher d ...

Questa volta nei giorni scorsi la Sea Watch 3, dopo il provvedimento di sequestro amministrativo, è entrata nel porto di Porto Empedocle per rimanerci a tempo indeterminato: qui, nello scalo entrato p ...Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, i due 16enni di Terni morti nel sonno e trovati cadaveri in casa dopo aver consumato droga la sera precedente, conoscevano da tempo Aldo Maria Romboli, il pusher d ...