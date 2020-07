Nintendo Switch, nuova ondata di giochi misteriosi nel database di GameStop: annunci in arrivo? (Di sabato 11 luglio 2020) Da qualche tempo a questa parte, su Internet sono presenti alcune voci che indicano l'arrivo di un nuovo Nintendo Direct questo mese, ed esattamente il 20 luglio. Tutto parte da un insider che su ResetEra si chiama Kelios: a quanto pare questa fonte dovrebbe essere abbastanza affidabile, dato che aveva fatto trapelare tempo fa gli orari relativi ai precedenti Nintendo Direct.Ad ogni modo adesso, in aggiunta al rumor, è emerso un nuovo gruppo di SKU per Nintendo Switch sul database interno di GameStop. Le immagini che potete visionare in calce all'articolo, presentano quattro giochi per la console ibrida della grande N che non hanno ancora un nome: ognuno di questi ha un prezzo di 59,99 euro ed ha una data provvisoria al 31 dicembre 2020.Oltre a ... Leggi su eurogamer

