Massarosa, consigliere denuncia: "Mi hanno offerto soldi per far cadere la giunta" (Di sabato 11 luglio 2020) Gli è stato offerto del denaro da alcuni esponenti politici locali per non presentarsi in consiglio comunale, dove era prevista la discussione sul bilancio, e far così cadere il Comune di Massarosa , ... Leggi su lanazione

Zucconi (Fdi): “Tentata corruzione a Bocchini, fatto gravissimo”

“Quello accaduto a Massarosa è un fatto increscioso, che non può e non deve restare impunito”. Parole del deputato Fdi Riccardo Zucconi in merito a quanto raccontato dal consigliere Giovanni Bocchini, ...

