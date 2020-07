Leiva: “Adesso niente scuse, terminiamo la stagione nel migliore dei modi” (Di sabato 11 luglio 2020) Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Lucas Leiva, centrocampista della Lazio ha commentato così l’amara sconfitta contro il Sassuolo: “Adesso non dobbiamo trovare scuse e alibi. Il momento non è facile, abbiamo perso tre partite di fila e le cose non stanno andando come immaginavamo. Ora bisogna parlare poco e trovare una soluzione. Sapevamo che il Sassuolo fosse tornato molto bene dal lockdown. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma abbiamo segnato poco. Siamo una squadra e ora dobbiamo cercare di finire nel migliore dei modi.” Foto: profilo ufficiale twitter Lazio L'articolo Leiva: “Adesso niente scuse, terminiamo la stagione nel migliore dei modi” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

