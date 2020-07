La chat degli orrori con mutilazioni e video hard con bambini, 20 minori denunciati: «Immagini di alta crudeltà» (Di sabato 11 luglio 2020) Sono stati i sospetti della madre di un 15enne a far partire l’indagine della Polizia Postale, che ha scoperto una chat terrificante nella quale erano attivi 20 ragazzini tra i 13 e i 17 anni, tutti denunciati. Nel cellulare di suo figlio, la donna di Lucca ha scoperto il fitto scambio in chat di video e Immagini raccapriccianti, da filmati pornografici nei quali erano coinvolti anche bambini, ma anche Immagini di mutilazioni e decapitazioni di persone e animali. I ragazzini coinvolti nell’operazione «Dangerous images» della procura del Tribunale dei minori di Firenze, sono accusati a vario titolo di detenzione, divulgazione e cessione di materiale pedopornografico, detenzione di materiale e istigazione a ... Leggi su open.online

StefaniaFalone : RT @repubblica: Pedopornografia. La Procura di Firenze denuncia venti minorenni coinvolti in una chat degli orrori [aggiornamento delle 08:… - StefyCostaApei : RT @repubblica: Pedopornografia, la Procura di Firenze denuncia venti minorenni coinvolti in una chat degli orrori [aggiornamento delle 09:… - Notiziedi_it : La chat degli orrori, 20 minorenni denunciati per pedopornografia: perquisizioni anche a Napoli - rep_firenze : Pedopornografia, la Procura di Firenze denuncia venti minorenni coinvolti in una chat degli orrori [aggiornamento d… - repubblica : Pedopornografia, la Procura di Firenze denuncia venti minorenni coinvolti in una chat degli orrori [aggiornamento d… -

Ultime Notizie dalla rete : chat degli Chat su Whatsapp: video e foto hot di ragazzine, ma anche suicidi e mutilazioni. Denunciati 20 minorenni Il Messaggero Pedopornografia, scoperta chat “degli orrori” con 20 minori che si scambiavano immagini hard e foto di suicidi e mutilazioni

Venti minori si scambiavano immagini “di orribili violenze e con contenuti di alta crudeltà” in una chat, scoperta dalla polizia postale. I ragazzi che partecipavano al gruppo Whatsapp, che gli invest ...

Video di pedofilia e di decapitazioni scoperte dalla Polizia Postale: “Una chat degli orrori”

Video di pedofilia con riprese anche molto ‘forti’ su bambini e foto di decapitazioni e mutilazioni che, chissà per quale patologica degenerazione, attiravano appassionati di immagini crudeli e violen ...

Venti minori si scambiavano immagini “di orribili violenze e con contenuti di alta crudeltà” in una chat, scoperta dalla polizia postale. I ragazzi che partecipavano al gruppo Whatsapp, che gli invest ...Video di pedofilia con riprese anche molto ‘forti’ su bambini e foto di decapitazioni e mutilazioni che, chissà per quale patologica degenerazione, attiravano appassionati di immagini crudeli e violen ...