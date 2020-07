Koulibaly sul futuro: «Sento dire che andrò via, ma io qui sto bene» (Di sabato 11 luglio 2020) Koulibaly: «Fastidioso essere accostato ogni giorno a un club diverso». Le dichiarazioni del centrale del Napoli Kalidou Koulibaly, difensore senegalese del Napoli, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. futuro – «Nel calcio non si sa mai cosa succede. Non ho mai parlato con la società per andare via. Se dobbiamo trovare una soluzione la troveremo, ma io non ho mai parlato di mercato. Leggo anch’io sui giornali del mio futuro. Ma io voglio pensare soltanto a giocare, sono al 100 per cento del Napoli e mi dà fastidio essere accostato, ogni giorno, a questo o a quel club europeo. Vedremo cosa deciderà il presidente, se mi proporrà il prolungamento del contratto, cosa che, dunque, mi permetterebbe di concludere qui la carriera. Al ... Leggi su calcionews24

