Jamppi non molla, i legali replicano a Valve: “Via il ban o penalità da 100.000 euro” (Di sabato 11 luglio 2020) Prosegue la diatriba tra Valve e Jamppi, dopo che il giocatore “Pro” di CS:GO aveva inoltrato un ricorso alla società sbagliata (la Valve GmbH invece della Valve Corporation). Era stata la stessa Valve a mettere in evidenza il grave errore del giocatore finlandese di esports, precisando oltretutto che la società Valve GmbH citata in giudizio da Jamppi è stata costituita nel 2016, mentre il ban VAC (la misura anti imbrogli, ndr) è stato inoltrato al giocatore nel 2015. Valve ha oltretutto messo in dubbio la posizione di Jamppi come consumatore, ricordando che si tratta in realtà di un giocatore professionista. L’avvocato di Jamppi aveva chiesto una proroga in ... Leggi su esports247

