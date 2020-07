Israele: polizia, in piazza Rabin 30 mila dimostranti (Di sabato 11 luglio 2020) ANSAmed, - TEL AVIV, 11 LUG - Almeno 30 mila dimostranti hanno partecipato stasera nella piazza Rabin di Tel Aviv alla manifestazione contro il governo indetta dagli imprenditori indipendenti. Queste, ... Leggi su corrieredellosport

Ambasciatore cinese trovato morto in casa in Israele - indaga la polizia L’Ambasciatore cinese in Israele, Du Wei, è stato trovato morto nella sua casa in un sobborgo di Tel Aviv. Lo riferisce il quotidiano israeliano Haaretz. La polizia ha avviato un’inchiesta.Il diplomatico 58enne, sposato e padre di ...

iconanews : Israele: polizia, in piazza Rabin 30 mila dimostranti - AlessandraQ17 : Questa non é polizia... é criminalità organizzata ? ISRAELE: PROVE DI NWO - graziellacesari : RT @ilfoglio_it: Nuovi focolai di coronavirus nelle scuole e ai matrimoni, due ministri in isolamento, locali di nuovo chiusi e polizia nel… - ilfoglio_it : Nuovi focolai di coronavirus nelle scuole e ai matrimoni, due ministri in isolamento, locali di nuovo chiusi e poli… - alexbintqaboos1 : RT @ebreieisraele: La #Cina protesta coi firmatari all' #onu pro #HongKong. Noi non ci siamo battuti persino dal #canada. Però il #governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele polizia Israele: polizia, in piazza Rabin 30 mila dimostranti - Medio Oriente Agenzia ANSA Israele: polizia, in piazza Rabin 30 mila dimostranti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 LUG - Almeno 30 mila dimostranti hanno partecipato stasera nella piazza Rabin di Tel Aviv alla manifestazione contro il governo indetta dagli imprenditori indipendenti. Queste ...

Cisgiordania: Lotta a matrimoni e ai cordogli collettivi. Città blindate

TEL AVIV. – Un mese fa seicento casi positivi di coronavirus (con Gaza e Gerusalemme est), seimila oggi. Queste le cifre allarmanti che hanno costretto il governo dell’Anp di Mohammed Shtayeh ad ordin ...

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 LUG - Almeno 30 mila dimostranti hanno partecipato stasera nella piazza Rabin di Tel Aviv alla manifestazione contro il governo indetta dagli imprenditori indipendenti. Queste ...TEL AVIV. – Un mese fa seicento casi positivi di coronavirus (con Gaza e Gerusalemme est), seimila oggi. Queste le cifre allarmanti che hanno costretto il governo dell’Anp di Mohammed Shtayeh ad ordin ...