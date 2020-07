'Di nuovo pazienti gravi a Cremona, il covid non è sparito', lo sfogo di un infermiere a fine turno (Di sabato 11 luglio 2020) 'Ci risiamo. Non è mia abitudine farmi dei selfie, né tantomeno pubblicarli su F acebook . Questo l'ho fatto questa sera alle 22 circa, al lavoro. Non è una foto di marzo o di aprile. In reparto ... Leggi su leggo

Covid-19 - nuovo farmaco : al via la sperimentazione su 2000 pazienti Il muovo trattamento anticorpale sviluppato da Regeneron entra nella fase 3 della sperimentazione . Il nuovo farmaco in gradi sia di prevenire che di curare le infezioni da Covid-19 . In caso di esito positivo dei test richiesti, la cura potrebbe ...

Coronavirus Campania - bollettino oggi : un nuovo contagio - zero decessi e 17 pazienti guariti Un nuovo contagio e nessun decesso oggi in Campania . L'unità di crisi della Regione Campania comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati 1.448 tamponi, di cui soltanto uno...

Un e nessun decesso in . L'unità di crisi della Regione comunica che nella giornata di sono stati esaminati 1.448 tamponi, di cui soltanto uno... Coronavirus - i pazienti guariti poi risultati di nuovo positivi non possono infettare gli altri : ecco cosa è stato scoperto I pazienti che hanno contratto il Covid-19, che sono guariti e che poi sono risultati di nuovo positivi al tampone non sarebbero contagiosi. Lo ha rivelato uno studio condotto tra Korea del Sud e Singapore Le persone che entrano in contatto col ...

Ultime Notizie dalla rete : nuovo pazienti «Non è finita, di nuovo pazienti gravi di covid a Cremona», lo sfogo di un infermiere a fine turno Leggo.it CORONAVIRUS, INFERMIERE CREMONA: “CI RISIAMO”/ Post su Fb “Ricoverati pazienti gravi”

quando su 30 pazienti 26 erano ventilati. Ma il Coronavirus non si è dimenticato di fare il suo lavoro, e da bravo virus fa quello che deve :infetta nuovi ospiti per sopravvivere. Niente di più e ...

Torino, al pronto soccorso arriva il triage multilingue: schede in cinese e arabo per indicare i sintomi

Gli stranieri che accedono ai pronto soccorso di Torino sono moltissimi e spesso gli infermieri che accolgono i pazienti all'accettazione del triage sono in difficoltà. I traduttori on line si rivelan ...

