Calhanoglu racconta: “Pioli mi ha dato sicurezza. Ibrahimovic? Un leone. Una volta nello spogliatoio…” (Di sabato 11 luglio 2020) Hakan Calhanoglu si racconta e lo fa in esclusiva ai microfoni di Goal. Il centrocampista del Milan ha parlato del momento dei rossoneri ma anche del suo impatto in Italia e del rapporto con Pioli e i compagni. In modo particolare con Zlatan Ibrahimovic.Calhanoglu: da Pioli a Ibrahimoviccaption id="attachment 988413" align="alignnone" width="773" Ibrahimovic (getty images)/captionIl centrocampista ha iniziato il suo racconto dal primo incontro con il tecnico Pioli: "Mi ha portato nella sua stanza e mi ha parlato dicendomi che mi conosce da quando giocavo nel Bayer Leverkusen perché ho giocato contro di lui quando allenava la Lazio", ha detto il calciatore. "Poi mi ha detto che conosce il mio ruolo e le mie qualità. Gli ho detto che mi piace giocare come numero 10 ... Leggi su itasportpress

