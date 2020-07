**Aspi: proposta azienda recapitata a governo** (Di sabato 11 luglio 2020) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – La proposta di Autostrade per l’Italia sul nodo delle concessioni, a quanto si apprende, è stata recapitata in serata ai due ministeri competenti, Trasporti ed Economia, nonché a Palazzo Chigi. Al momento bocche cucite sui contenuti della proposta, sulla quale vige la consegna del silenzio.L'articolo **Aspi: proposta azienda recapitata a governo** Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

