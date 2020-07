Arpaia, parte il progetto “L’estate dei nostri ragazzi” (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiArpaia (Bn) – E’ giunta in porto l’iniziativa della amministrazione comunale di Arpaia e lunedì 13 luglio alle ore 9,30 avranno inizio le attività del centro estivo, denominato “L’Estate dei nostri Ragazzi”, che il Comune di Arpaia ha organizzato in collaborazione con la Associazione Terraluna di Airola. Vi prenderanno parte circa 50 tra bambini e ragazzi della fascia di età 3/14 anni dal lunedì al venerdì nel periodo dal 13 luglio all’ 8 agosto. Le attività si svolgeranno presso le piscine dell’ impianto turistico MY PLACE di Airola. I partecipanti saranno divisi in due turni, a giorni alterni, ed ogni giorno in piccoli gruppi distanziati, al fine di ri-spettare le norme ... Leggi su anteprima24

Tanto lavoro a casa e al monitor, vecchie passioni ripercorse e nuovi progetti messi in campo con entusiasmo e fiducia, tanti contatti itrapresi o ritrovati. Anche questo è accaduto durante i due mesi ...

E’ confermato per martedì 14 Luglio 2020, presso il Teatro Romano di Fiesole, il concerto-spettacolo "Lucho e noi", un omaggio al grande Luìs Sepulveda da parte di Ginevra Di Marco, già protagonista i ...

