Amici, il sogno di Cassandra continua: provino Skype nonostante la chemio (Di sabato 11 luglio 2020) nonostante la chemio, Cassandra ha sostenuto il provino per Amici via Skype: la sua storia e la sua voce scaldano il cuore agli utenti web. La storia di Cassandra, 21enne di Frattamaggiore, è di quelle che riempe il cuore di gioia e speranza. La ragazza è divenuta nota al pubblico dei social in questi giorni … L'articolo Amici, il sogno di Cassandra continua: provino Skype nonostante la chemio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

