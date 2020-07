Amanda Lear: “Odio la disco music, per cantarla mi obbligavano a fumare” (Di sabato 11 luglio 2020) Amanda Lear ha vuotato il sacco e, senza peli sulla lingua, ha raccontato alcuni retroscena sulla sua carriera. Lo ha fatto nel corso di un’interessante intervista rilasciata a La Stampa, il cui obiettivo primario era quello di parlare del suo nuovo disco. E che si è rivelata l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Oltre all’album, su cui attualmente la star della disco-music sta lavorando, è stata anche protagonista di un lavoro cinematografico. Si tratta di Si muore solo da vivi, un film di Alberto Rizzi distribuito da Fandango. La pellicola è disponibile on-demand, su numerose piattaforme, e nei cinema. Il rapporto con la disco-music Oltre a parlare del suo futuro, Amanda Lear ... Leggi su velvetgossip

Amanda Lear - la disco music? “Mai piaciuta - mi facevano fumare per cantare” “Mai amata la disco music” confessa, in un’intervista a La Stampa, Amanda Lear . “Lo so, ancora oggi la fanno tutti, ma per me è finita. Preferisco canzoni d’amore, melodiche. Voglio far sognare, piangere, ...

